AA

Vakaların sıfırlanmasında ilçe sakinlerinin emeğinin olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın devam eden süreç içerisinde aynı hassasiyeti göstererek bizlere yardımcı olacaklarına inanıyorum. Bu sıkıntılı dönemlerden kurtulabilmemizin bizlerin elinde olduğunu unutmayalım. Kurallara uyalım. Tedbirlerimizi gevşetmeden rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla devam edelim. Sağlık çalışanlarının, filyasyon ekiplerinin hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yaptığı çalışmalar bizi bu sonuca ulaştırdı. Aynı azim ve kararlılıkla hastalığın tekrar yayılmasını engellemek adına çalışmaya devam edeceğiz."