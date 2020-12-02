ISPARTA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren çeşitli noktalarda denetim yaptı.Denetim sırasında durdurulan bir araçtaki sürücüye izin belgesi soruldu.Paket servis çalışanı olduğunu iddia eden ve izin belgesi olmayan sürücüye idari para cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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