Isparta teravih namazı saatleri 2024: Isparta teravih namazı saat kaçta?
11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayına giriş yaptık. Milyonlarca oruç tutacak vatandaş için Diyanet İşleri teravih saatlerini il il paylaştı. Ramazan ayının ilk teravih namazı yatsı namazına müteakip eda edilecek. Bu kapsamda Isparta teravih namazı saatleri araştırılıyor. İşte, 2024 Isparta teravih namazı saati...
Ramazan ayı ile beraber, oruç tutan vatandaşlar teravih namazı saatleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Diyanet İşleri her il için teravih namazı saatlerini paylaşınca Isparta teravih namazı saatleri de belirlendi. İşte, Isparta 2024 teravih namazı saatleri...
ISPARTA'DA İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2024 Dini Günler Takvimi yayınlandı. Buna göre; Ramazan ayı 2024 yılında 10 Mart gecesi sahura kalkılmasıyla birlikte 11 Mart Pazartesi başlayacak ve 2024 yılının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar 2024 gecesi kılınacak.
ISPARTA'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınır. İşte, Isparta yatsı namazı vakitleri;
10 Mart Pazar yatsı vakti: 20.22
11 Mart Pazartesi yatsı vakti: 20.23
12 Mart Salı yatsı vakti: 20.24
13 Mart Çarşamba yatsı vakti: 20.25
14 Mart Perşembe yatsı vakti: 20.26
15 Mart Cuma yatsı vakti: 20.27
16 Mart Cumartesi yatsı vakti: 20.28
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?
Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.
RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)