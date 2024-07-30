4 üniversite 143 öğretim üyesi alımı yapıyor! İşte Temmuz 2024 öğretim üyesi alımı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi farklı uzmanlıklarda olmak üzere toplamda 143 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını ya şahsen ya da çevrim içi olarak yapacak. İşte, 2024 Temmuz öğretim üyesi alımı detayları...
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi toplamda 143 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Farklı fakülteler için aranan öğretim üyeleri için başvurular bugün başladı. İşte, 2024 Temmuz öğretim üyesi iş ilanları...
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi; İnşaat Mühendisliği, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve İnşaat Mühendisliği gibi birçok fakülte alanında toplamda 26 öğretim üyesi alacak. Adaylardan fakülteye göre doçent, öğretim üyesi veya proseför uzmanlığı bekleniyor.
Başvurular, 30 Temmuz ile 15 Ağustos 2024 tarihi arasında, üniversitenin web sitesi olan ' https://ik.isparta.edu.tr' adresinden çevrim içi olarak yapılacak.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 71 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR
Selçuk Üniversitesi; Felsefe, Arkeoloji, Hemşirelik ve İşletme gibi birçok bölümde olmak üzere öğretim üyesi, doçent ve profesör alacak. Toplamda 71 kişinin istihdam edileceği iş ilanına başvurmak isteyenlerin 30 Temmuz - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekiyor.
ORDU ÜNİVERSİTESİ 37 ÖĞRETİM ÜYESİ ARIYOR
Ordu Üniversitesi; Tıp, Edebiyat, Eğitim gibi birçok fakülte alanında 37 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Öğretim üyesi, araştırma görevlisi, profesör ve doçent uzmanlıklarında yapılacak alım için başvuracak adayların üniversitenin Daire Başkanlığına şahsen başvurması gerekiyor. Başvuru tarihleri ise 30 Temmuz - 13 Ağustos 2024 olarak açıklandı.
İSTANBUL ÜNİVESİTESİ 9 ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
İstanbul Üniversitesi, 9 öğretim ve araştırma görevlisi alacak. Başvurular 30 Temmuz - 13 Ağustos 2024 tarihleri arasında üniversiteye şahsen veya posta yoluyla yapılacak.