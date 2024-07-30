ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi; İnşaat Mühendisliği, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve İnşaat Mühendisliği gibi birçok fakülte alanında toplamda 26 öğretim üyesi alacak. Adaylardan fakülteye göre doçent, öğretim üyesi veya proseför uzmanlığı bekleniyor.

Başvurular, 30 Temmuz ile 15 Ağustos 2024 tarihi arasında, üniversitenin web sitesi olan ' https://ik.isparta.edu.tr' adresinden çevrim içi olarak yapılacak.