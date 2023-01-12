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AA

Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Isparta ve Burdur'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İki ilde 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 9 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız tüfek, 10 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 244 çeşitli çaplarda fişek, 96 av tüfeği fişeği, 33 tabanca şarjörü, 817 tabanca ve tüfek parçaları, 1 silah yapımında kullanılan torna, bir miktar metamfetamin ve 14 uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan ikisi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.