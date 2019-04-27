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kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Isparta - Antalya Karayolu üzerindeki Sav Kasabası kavşağında meydana geldi.
İddiaya göre, Isparta’dan Antalya istikametine seyreden Osman T. yönetimindeki 32 LT 391 plakalı otomobil, Sav Kasabası kavşağına geldiği sırada sürücünün kontrolünden çıktı.
Savrulan otomobil, yolun sol tarafındaki trafik işaret levhaları ve trafik sinyalizasyon ışıklarına çarparak durabildi.
Otomobilin LPG tankeri patladı
Tek taraflı feci kazada otomobilin LPG tankeri patlayarak içerideki gaz açığa çıkarken, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe U. ve Menekşe A. yaralandı. Yaralı sürücü araç içerisinde bulunduğu yerde sıkıştı.
Sav Kavşağı’ndaki Polis Uygulama Noktasının karşı tarafında meydana gelen kazada, polis ekipleri olaya müdahale ederken, durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri de sevk edildi.
Talihsiz kazada bulunduğu yerde sıkışan sürücü Osman T., gaz kaçağı bulunmasına rağmen can güvenliğini hiçe sayarak kazaya müdahale eden polis ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılabildi.
Gaz kaçağı bulunan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak LPG’si kesilirken, polis ekipleri sayesinde araçtan çıkarılan Osman T. daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
KAZA YAPAN ARACIN GAZ KAÇIRDIĞI YOL GÜVENLİK NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI
Kazanın meydana geldiği alanda Isparta - Antalya Karayolu’nda güvenlik nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekipleri, gaz kaçağının meydana geldiği alanda su ile temizleme çalışması yaparak olası bir facia meydana gelmesini de engelledi. Temizlik çalışmasının ardından kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.
Can kaybı yaşanmayan kazada, otomobil kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahaleleri tamamlanan yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındılar.
Kazaya karışan araç kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Öten yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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