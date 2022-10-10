Isparta’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Fatih Mahallesi Toptancılar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.O. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden E.H. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle E.H. ve araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hafif yaralandığı belirlenen 4 kişi hastaneye sevk edildi.
Kaza yapan araçlar ise çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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