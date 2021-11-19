Ispartakule-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı Projesi'nin finansman desteği onaylandı

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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Ispartakule-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı Projesi finansman desteğini onayladığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, EBRD'nin, İstanbul'dan Bulgaristan sınırına kadar olan yüksek hızlı demir yolu hattının 67 kilometrelik bölümünün inşası için 150 milyon avro finansman desteği vereceğini belirtti.

Desteğin Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişini daha da destekleyeceğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluşan hattın, Ispartakule-Çerkezköy kesimi, Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının bir parçası. Bu hat ise AB Trans-Avrupa Taşımacılık Ağı'nın bir parçası. Proje tamamlandığında Türkiye'den AB'ye ve AB'den Türkiye'ye güvenli, sürdürülebilir ve düşük karbonlu yolcu ve yük taşımacılığı sağlayarak bağlantı ve ticareti geliştirecek çok önemli bir adım olacak inşallah. Ispartakule-Çerkezköy demir yolu kesimi, EBRD'nin ihale kuralları ile çevresel-sosyal standartlara uygun olarak ihale ve inşa edilecek. Ülkemizin ulaşım konusunda 19 yıldır kat ettiği mesafeye, ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmelere baktığınızda artık Türkiye sadece kendi içerisinde değil dünyayı birçok sektörde birbirine bağlayan bir konumda ulaşım ağına sahip olacak."

Projenin, Türkiye'nin iç ve sınır ötesi bağlanabilirliğini geliştirmesine önemli katkı sağlayacağını ve gelecek zamanlarda bu yatırım desteklerinin artması için de bir zemin oluşturacağını belirten Aksal, "Pekin'den Londra'ya demir ipek yolunun yeniden canlanmasının dünya ticaretine ve ülkeler arası ağlara sağlayacağı fayda düşünüldüğünde Türkiye'nin konumu ayrı bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.