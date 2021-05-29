İsrail 11 gün süren saldırılarında Gazze’deki tek günlük gazetenin ofis binasını da vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İsrail 11 gün süren saldırılarında Gazze’deki tek günlük gazetenin ofis binasını da vurdu

İsrail’in 10 Mayıs’ta başlattığı ve 11 gün süren saldırıları sırasında Gazze’nin günlük yayın yapan tek gazetesinin ofisinin bulunduğu bina da hedef alındı.

İsrail 11 gün süren saldırılarında Gazze’deki tek günlük gazetenin ofis binasını da vurdu
AA

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, Associated Press (AP) haber ajansı ve Al Jazeera kanalının da aralarında bulunduğu çok sayıda yerel ve uluslararası basın kuruluşuna ait ofislerin olduğu binaları da vurmaktan geri durmadı.

Saldırılarda, Aksa’nın Sesi Radyosu sunucusu gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin hayatını kaybetti, 12 gazeteci yaralandı, basın kuruluşlarına ait 59 ofis ise ya yıkıldı ya da hasar gördü.

İsrail, 12 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırısında Gazze'nin merkezinde, içerisinde lokanta, dövizci, gözlükçü gibi çok sayıda dükkanın yer aldığı 9 katlı Cevheri İş Merkezi'ni vurdu.

Vurulan binada, Gazze’nin günlük yayın yapan tek gazetesi olan “Filistin” gazetesinin ofisi de bulunuyordu.

Saldırı nedeniyle kullanılamaz hale gelen Filistin gazetesinin ofisinden geriye, mutlu günlerden birkaç kare fotoğraf, etrafa saçılmış evraklar ve gazetecilerin kartvizitleri kalmış.

- 90 gazeteci görev yapıyordu

2007'den bu yana yayın yapan Filistin gazetesinin 90 gazetecinin çalıştığı ofisindeki manzara, İsrail saldırısının şiddetini gözler önüne seriyor.

Saldırıdan önce İsrail’in bina yetkililerini araması nedeniyle gazete çalışanları ofisten birkaç bilgisayarı ve bazı malzemeleri kurtarmayı başarmış.

- Yayınlarına ara vermedi

Saldırıya rağmen Filistin gazetesi, kurtarılan birkaç bilgisayarla yakındaki bir binaya taşınarak yayınlarına ara vermeden devam etti.

Filistin Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müfit Ebu Şemmale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ofislerinin bulunduğu binayı hedef alan İsrail saldırısına tepki gösterdi.

Ebu Şemmale, saldırılarda Cevheri binası dahil olmak üzere Gazze’de yüksek binaları hedef almasının İsrail’in iflasının bir göstergesi olduğunu söyledi.

- "Basın kuruluşlarını özellikle hedef alıyorlar"

İsrail ordusunun vurabileceği gerçek hedefleri olmadığı için rastgele yüksek binalara yöneldiğini belirten Ebu Şemmale, “Yüksek binaları hedef alarak, sivillere daha fazla zarar vermek istiyor. Özellikle de basın kuruluşlarını hedef alıyor çünkü onlar suç işlerken tam o sırada Filistin’in mesajının dünyaya ulaşmasını istemiyor.” dedi.

Ebu Şemmale, Filistin basının bu süreçte İsrail’in işlediği tüm suçları dünyaya ulaştırmada büyük bir başarı gösterdiğini dile getirerek, "İşgalciler Gazze’yi vurduklarında televizyonlar, gazeteler ve diğer medya organları bunu canlı yayınla dünyaya ulaştırıyorlardı. Bu da onları rahatsız ediyor çünkü bu imajlarının dünyaya servis edilmesini istemiyorlar. Bu sesi susturmak istediler.” diye konuştu.

- "Bu işgalciler bizi susturamayacak"

Ebu Şemmale, saldırının Filistin gazetesinin maddi olarak ağır yük getirdiğini ancak buna rağmen yayınlarına hiç ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.

Saldırıların kendilerini yıldıramayacağını ifade eden Ebu Şemmale, şöyle devam etti:

“Bu zalim saldırı bizi hakikat mesajını dünyaya duyurma çabamızdan vazgeçiremeyecektir. Biz işgal devletinin saldırıları altında büyük acılar çeken halkımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz. İşgal devleti, kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürüyor. Biz her yerden bunu dünyaya ulaştıracağız. Bu işgalciler bizi susturamayacaktır.”

Uluslararası kamuoyuna Filistinli gazetecilerin korunması için İsrail yönetimine baskı yapması çağrısı yapan Ebu Şemmale, “Uluslararası kuruluşlardan, uluslararası insan hakları kurumlarından Filistinli gazetecileri korumasını istiyoruz. Görevleri başında olan gazetecilerin korunmasını istiyoruz çünkü bu sivil bir iştir. Sınır tanımayan gazeteciler, uluslararası gazetecileri koruma komitesi ve Arap Gazeteciler Birliği gibi kuruluşlar devreye girmelidir.” şeklinde konuştu.

Filistinli Gazeteciler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Nebil Sununu ise İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hiçbir ayrım gözetmeyerek gazetecileri ve basın kuruluşlarını da hedef alındığını belirtti.

İsrail'in saldırılarında hedef alınan binalarda basın kuruluşlarına ait 59 ofisin bulunduğunu dile getiren Sununu, "Bunların arasında Filistin gazetesi de vardı. Ancak sadece dediğim gibi Filistin gazetesi ya da yerel basın kuruluşları değil, uluslararası basın kuruluşlarının bulunduğu binalar da vuruldu. Al Jazeera ile AP’nin ofislerinin bulunduğu El-Cela binasının vurulması gibi." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Myanmar’da tansiyon yükseldi! Ülkede askerî rejime karşı muhalifler yeni savunma birliği kurdu
DÜNYAMyanmar’da askerî cuntaya karşı yeni savunma birliği ...
Filipinler’in Suudi Arabistan’a işçi gönderme yasağı iki gün sürdü
DÜNYAFilipinler-Suudi Arabistan işçi gönderme krizi
Yunan adalarında ‘‘kapalı göçmen kampları’’ için AB çapında ihale
DÜNYAYunan adalarında ‘‘kapalı göçmen kampları’’ için ...
Tunus, BM'nin İsrail ihlallerini soruşturacak uluslararası komisyona destek verdi
DÜNYATunus'tan İsrail'in ihlallerini soruşturacak ...
18 yaşındaki genç, ''Siyah Yaşamlar Önemlidir'' aktivistine cinayet komplosu kurmakla suçlanıyor
DÜNYABlack Lives Matter aktivistine saldırıda cinayet ...
Tartışmalı bölgede Çin’e ait gemiler 18.kez Japonya kara sularına girdi
DÜNYADoğu Çin Denizi gerilimi
Japonya ve İngiltere’den "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için iş birliği
DÜNYAJaponya ve İngiltere’den iş birliği
Kolombiya'da 1 ayını dolduran hükümet karşıtı protestolarda olaylar çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYAKolombiya'da karışıklık devam ediyor
ABD, yolcu uçağını "zorla" indiren Belarus'a kapsamlı yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor
DÜNYAABD'den Belarus'a 'kapsamlı yaptırım' hazırlığı
ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturacak komisyonun kurulmasını bloke etti
DÜNYACumhuriyetçilerden Kongre baskını soruşturmasına izin ...