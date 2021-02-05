İsrail 16 yaşın üzerindeki tüm nüfusu aşılayacak

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AA

İsrail Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 aşı kampanyasını Perşembe gününden itibaren, 16 yaşın üzerindeki tüm nüfusu kapsayacak şekilde genişletmeye karar verdiğini duyurdu.

Xinhua'nın haberine göre İsrail'de 20 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyası ilk aşamada sağlık personeli, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalara yönelik olarak yürütüldü.

Aşıya uygunluk yaşı kademeli olarak azaltıldı. Şu anda 35 yaş ve üstü kişiler aşı olmaya çağrılıyor.

İsrail yakın zamanda tüm öğretmenleri ve 16 yaşın üzerindeki lise öğrencilerini aşılamak için çalışmalar başlatmıştı.

Şimdiye kadar İsrail'de 3,23 milyondan fazla kişi, yani ülke nüfusunun yüzde 34,7'si aşı oldu.