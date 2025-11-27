Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail 2 Filistinliyi öldürdü | Dış Haberler

        İsrail 2 Filistinliyi öldürdü

        İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde teslim olan 2 Filistinliyi infaz ettiği anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 21:05 Güncelleme: 27.11.2025 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail 2 Filistinliyi öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti.

        İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bir evi kuşattı.

        Kuşatma ve burada 2 Filistinlinin İsrail güçlerince infaz edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

        Mısır merkezli el-Gad TV'nin yayınladığı görüntülere göre, İsrail güçlerince kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülüyor.

        Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntüde İsrail güçlerinin, Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini istediği kameraya yansıyor.

        Elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra İsrail askerleri onların üzerine ateş açıyor.

        Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebel Ebu Zahir bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa'nın (37) hayatını kaybettiği ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtildi.

        Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğruladı.

        Açıklamada, Filistinli gruplarla "bağlantılı olduğu" iddia edilen bu kişilerin "arandığı" ileri sürüldü.

        Kuşatmanın ardından 2 Filistinlinin binadan çıktığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin bu kişilere ateş açtığı itiraf edildi.

        Teslim olan 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırının incelendiği kaydedildi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor