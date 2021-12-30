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İsrail 2021'de Filistin'de basın özgürlüğünü 832 kez ihlal etti

İsrail 2021 yılında işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında basın özgürlüğüne yönelik 832 ihlal gerçekleştirdi.

İsrail 2021'de basın özgürlüğünde ihlal şampiyonu
İsrail 2021'de basın özgürlüğünde ihlal şampiyonu
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AA

Gazetecileri Destekleme Komitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 yaşındaki gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin'in hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

İsrail'in bu yıl Filistin topraklarında basın özgürlüğüne yönelik gerçekleştirdiği 832 ihlalin 101'ini Gazze Şeridi'nde işlediği kaydedilen açıklamada, gazetecilerin 407 darp ve yaralama, 116 tutuklama ve sınır dışı etme olayına maruz kaldığı aktarıldı.

Gazetecilere ait 23 evin yıkıldığı ve 5 aracın imha edildiği bilgisi verilen açıklamada, ayrıca İsrail'in bazı medya kuruluşlarını kapattığı ve baskın düzenlediği, birçok gazetecinin seyahat etmesini engellediği ve hapishanelerde tutuklu gazetecilere işkence ettiğinin belgelendiği ifade edildi.

Medya çalışanlarına yönelik ihlallerin "kasıtlı" olarak gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail yönetiminin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin basın özgürlüğüne ilişkin 19'uncu maddesini ihlal ettiği" vurgulandı.

Öte yandan Filistin makamlarının da 2021'de Batı Şeria'da 201, Gazze Şeridi'nde 9 kez basın özgürlüğünü ihlal ettiği kaydedildi.

Bu ihlaller arasında gözaltı ve tutuklamanın yanı sıra darp, yaralama, işine engel olma, kurumları kapatma, teçhizata el konma ve para cezası verme gibi durumların bulunduğu aktarıldı.

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