        "İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti" | Dış Haberler

        "İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti"

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'ye 4 bin paletlik yardım girişi talebini reddettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 20:58 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:58
        "İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti"
        Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hükümetinin, ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin paletlik acil insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişine yönelik talepleri reddettiğini açıkladı.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'ye insani yardımların girişine ilişkin bir açıklama yaptı.

        Dujarric, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların girişini halen kolaylaştırmadığını vurgulayarak, bölgede faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarının ellerindeki malzemeleri Gazze'ye ulaştırmada sorun yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü, "İsrailli yetkililer, 10 Ekim'de ateşkesin başlamasından bu yana, 9 ortağımızın çadır, yatak takımları, mutfak setleri ve battaniyeler dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye getirilmesi talebini reddetti." ifadesini kullandı.

