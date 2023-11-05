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        Haberler Dünya İsrail, 7 Ekim'den bu yana 345 askerinin öldüğünü duyurdu - Dünya haberleri

        İsrail, 7 Ekim'den bu yana 345 askerinin öldüğünü duyurdu

        İsrail ordusu, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 345 askerinin öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 00:25 Güncelleme: 05.11.2023 - 00:25
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        "7 Ekim'den bu yana 345 askerimiz öldü"
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        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 345'e yükseldiğini söyledi.

        Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirten Hagari, Hamas'ı "bitirmekte" kararlı olduklarını kaydetti.

        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

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        İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

        Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

        İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk , El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #gazze
        #Filistin
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