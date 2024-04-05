İsrail, 7 WCK çalışanının öldürüldüğü saldırı sonrası 2 subayın görevden alınacağını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'de Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya karıştıkları için 2 üst düzey subayın görevden alınacağını ve diğer bazı üst düzey komutanların da kınandığını bildirdi.

İsrail ordusu, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesinde WCK çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırıya ilişkin ordu içinde yapılan soruşturmaya göre, yardım konvoyuna yönelik saldırı emrinin, İsrail ordusu subaylarınca "düşük düzeyli güvene rağmen, konvoyda Hamas üyesi silahlı kişilerin bulunduğu şüphesiyle" verildiği ileri sürüldü.