İsrail ablukası altındaki Gazze'de son 24 saat içinde 87 yeni vaka

AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 87 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, vakaların 1356'ya yükseldiği belirtildi.

İyileşen sayısının 114'e çıktığı aktarılan açıklamada, bölgedeki toplam can kaybının 9 olduğu hatırlatıldı.

- Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de ilk kez karantina merkezlerinin dışında Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen bölgedeki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında yaşanan hızlı artış dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra 5 Eylül'de yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını durdurmak için İçişleri Bakanlığıyla aralıksız çalıştıklarını ancak virüsün halen kontrol altına alınamadığını dile getirmişti.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi de bölgenin Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi bir insani krizden geçtiğini ve sağlık sisteminin bu durum karşısında çökmesinden endişe duyulduğunu bildirmişti.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor ve aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

,Nour Mahd Ali Abu Aisha