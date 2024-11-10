"İsrail, aç ve susuz bırakmayı silah olarak kullanıyor"

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki halkımızı yiyecek, su, ilaç ve tedaviden mahrum bırakarak aç ve susuz bırakmayı silah olarak kullanmaya devam ediyor." dedi.

İsrail'in, 38 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyine 50 günden uzun süredir herhangi bir insani yardımın girişine izin vermediğine dikkati çeken Hamdan, kıtlığın bölge halkını ve çocukları açlıktan öldüreceği uyarısında bulundu.

Hamdan, "İşgalci İsrail'in bir yıldan uzun süredir halkımıza karşı kullandığı aç bırakma silahı, generallerinin planının uygulanmasındaki vahşet araçlarından biridir." diye konuştu.

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"Yalnızca savaş suçluları, vicdansız ve insanlık dışı kişilerin böyle barbarca bir yönteme" tevessül ettiğini belirten Hamdan, "Bu durum, Siyonist İsrail'in gerçek yüzünü birçok kez dünyaya ispat etmiştir." ifadesini kullandı.

Usame el-Hamdan, İsrail'in bölgedeki hastane ve sağlık merkezlerini hizmet dışı bıraktığını hatırlatarak, kış mevsiminin gelmesiyle bölge halkının yaşadığı insanlık felaketinin katlanacağını söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde temel yaşam gereksinimlerinin bulunmadığı ve sokaklarda, İsrail saldırılarıyla yıkılan binaların enkazında yaralıların bulunduğuna işaret eden Hamdan, İsrail ordusunun sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşmasına engel olduğuna vurgu yaptı.