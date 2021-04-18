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İsrail dış mekanda maske kullanımını kaldırdığını açıkladı

Dışarıda maske takma zorunluluğunu pazar gününden itibaren kaldırdığını açıklayan İsrail, nüfusun çoğunluğunun aşılanması ve koronavirüs vakalarının düşmesiyle ülke genelinde maske kullanımını dış mekan için kaldırdı.

SON DAKİKA: İsrail dış mekanda maske kullanımını kaldırdığını açıkladı
İsrail dış mekanda maske kullanımını kaldırdı
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Reuters

Covid-19 aşılamasında 9,3 milyon nüfusun yüzde 54’üne Pfizer ve BioNTech aşılarını uygulayan İsrail, açık havada maske kullanımını kaldırdı. Tüm kademelerde eğitime geri döndüğünü açıklayan İsrailli yetkililer okullarda sınıfların havalandırılması, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması gerektiğine dikkat çekti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, yasağın kamu binalarında ve kapalı alanlarda hala geçerliği olduğu uyarısını yaparak vatandaşların maskelerini yanında bulundurması çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ülkede, Doğu Kudüs’ü aşılama programına dahil eden İsrail’de, Batı Şeria ve Gazze’de 5,2 milyon kişi sınırlı miktarda aşı alıyor. Gazze’de 5,2 milyon kişi, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılara küresel erişim programı olan COVAX kapsamında aşılanıyor.

İsrail'de Ocak ayında başlayan aşılama uygulamasıyla bugüne kadar nüfusun yaklaşık yüzde 62'si aşılandı. Şubat ayından bu yana koronavirüs vaka ve ölümlerinde düşüş gözlemlenirken, ülkede son 24 saatte 44 kişide koronavirüs tespit edildi, 3 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından beri 836 bin 926 kişide koronavirüs tespit edildi, 6 bin 334 kişi hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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