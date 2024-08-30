İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk ile 2 sağlık görevlisini yaraladı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın batısında yer alan Kalkilya şehrindeki kontrol noktasında 14 yaşında Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle dizinden yaraladığı belirtildi.

Filistinli çocuğun son durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateşte Murad Hamayise ve Tahir Sanuri adlı iki sağlık görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Yüzlerinden yaralanan sağlık görevlilerinin tedavi için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü'nden (Anera) yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve bu tür saldırıların bölgedeki yardım çalışmalarını sekteye uğrattığı kaydedildi.

Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan ayrılan Anera'nın yardım konvoyunun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hastaneye yakıt ve gıda taşıdığı belirtilen açıklamada, konvoyun İsrailli yetkililerle daha önceden olduğu gibi koordine edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yol güvenliğiyle ilgili olarak konvoya katılan yerel halktan silahsız 4 Filistinlinin İsrail tarafından gerekçe gösterildiği ve konvoya önceden uyarı olmaksızın saldırı düzenlendiği bildirildi.