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        Haberler Dünya İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk ile 2 sağlık görevlisini yaraladı | Dış Haberler

        İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk ile 2 sağlık görevlisini yaraladı

        İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ile 2 sağlık görevlisinin yaralandığı bildirildi. Anera da Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarının İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:43 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:44
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        Batı Şeria'da Filistinlilere saldırı
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        Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın batısında yer alan Kalkilya şehrindeki kontrol noktasında 14 yaşında Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle dizinden yaraladığı belirtildi.

        Filistinli çocuğun son durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

        Öte yandan, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateşte Murad Hamayise ve Tahir Sanuri adlı iki sağlık görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

        Yüzlerinden yaralanan sağlık görevlilerinin tedavi için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

        4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

        Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü'nden (Anera) yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve bu tür saldırıların bölgedeki yardım çalışmalarını sekteye uğrattığı kaydedildi.

        Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan ayrılan Anera'nın yardım konvoyunun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hastaneye yakıt ve gıda taşıdığı belirtilen açıklamada, konvoyun İsrailli yetkililerle daha önceden olduğu gibi koordine edildiği vurgulandı.

        Açıklamada, yol güvenliğiyle ilgili olarak konvoya katılan yerel halktan silahsız 4 Filistinlinin İsrail tarafından gerekçe gösterildiği ve konvoya önceden uyarı olmaksızın saldırı düzenlendiği bildirildi.

        Yardım örgütünün başkanı Sean Carroll, saldırıda söz konusu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını kaydederek, "Bu çalışmalar, insanların hayatlarına mal olmamalı." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusu, hafta içi de BM Gıda Ajansına (WFP) ait yardım aracına ateş açmış, saldırı uluslararası kamuoyundan yoğun tepki toplamıştı.

        Merkezi Roma'da bulunan WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "27 Ağustos akşamı Vadi Gazze Köprüsü'ndeki İsrail kontrol noktasına birkaç metre uzaklıkta bir WFP ekibinin ateş altında kalmasının ardından Gazze'deki personelin hareket etmesi bir sonraki bildirime kadar durduruldu." ifadesi kullanılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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