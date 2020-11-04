İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

AA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 29 yaşındaki Bilal Adnan Revacibe, Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara askeri kontrol noktasında, aracından ateş açtığı iddiasıyla İsrail askerlerince şehit edildi.Revacibe’nin Filistin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve henüz 3 aylık bir çocuk sahibi olduğu kaydedildi.Aynı kaynaklar, İsrail askerlerinin, sağlık görevlilerinin Revacibe’ye müdahale etmesini de engellediğini aktardı.