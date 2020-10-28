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İsrail askerleri Doğu Kudüs’te Filistinli bedevilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kırsalında yaşayan Filistinli bedevilere ait bir evi “ruhsatsız olduğu” gerekçesiyle yıktı.

İsrail askerleri Doğu Kudüs’te Filistinli bedevilere ait bir evi yıktı
AA

Filistinli Davut Cehhalin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli bedevilerin yaşadığı Doğu Kudüs’ün kırsalındaki Ebu Hindi bölgesine baskın düzenlediğini ve bedevi bir ailenin yaşadığı evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını belirtti.

Cehhalin, Ebu Hindi bölgesinde 90 bedevi ailenin metal panellerden yapılmış evlerde oturduğunu aktararak, bölgenin Yahudi yerleşim birimi inşa etmek amacıyla İsrail güçlerinde defalarca yıkıma maruz kaldığını ifade etti.

Ebu Hindi Bedevi Topluluğu, Kudüs’ten Ölü denize kadar uzanan bölgede yer alıyor ve İsrail’in “E1” yol projesi kapsamına giriyor. İsrail'in bu yol projesinin ardından E1'e daha fazla yasa dışı konut inşa etmeyi amaçladığı biliniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki "E1" bölgesinde 3 bin 500 yeni konut inşa edeceklerini duyurmuştu.

- İsrail'in E1 projesi

Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer başta olmak üzere Ebu Nuvvar, El-Mintar ve Vadi Cimmel bedevi toplulukları, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

"E1" bölgesi, yaklaşık 50 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığı Maale Adumim Yahudi yerleşim birimini de içine alıyor.

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