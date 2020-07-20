İsrail askerleri Filistinli belediye yetkilisinin evindeki tarihi esere el koydu

AA

Takku Belediyesi Müdürü Teysir Ebu Mufrih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde evine baskın düzenlediğini ve yaklaşık 7 ton ağırlığındaki 1600 yıllık vaftiz taşına el koyduğunu belirtti.

Söz konusu vaftiz taşının Takku beldesinin eski şehir bölgesinde yer aldığını ve çalınma riskine karşı geçici Filistin makamları bilgisi dahilinde taşı evinde koruduğunu belirten Ebu Mufrih, İsrail askerlerinin yaptığının Filistin tarihi eserlerini çalma politikasının bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail’in Haaretz gazetesinin 2018’de yayımladığı bir raporda, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'dan "çaldığı" tarihi eserlere işaret edilmişti.

Gazetenin haberinde, “Batı Şeria’dan çalınan ve talan edilen tarihi eserler, Batı Kudüs’teki Mukaddes Kitap Toprakları Müzesi’nde sergileniyor.” ifadelerine yer vermişti.

- Eserlerin sergilenmesi uluslararası hukuka aykırı

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, söz konusu “yağmayı” kınayan bir habere yer vererek, Filistin’in tarihi eserlerinin çalınarak İsrail müzelerinde sergilenmesinin uluslararası sözleşmelere ve hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.

Haberde, uluslararası hukuk ve Lahey Sözleşmesi’ne göre işgalci bir devletin işgal altında tuttuğu topraklardan tarihi eserleri dışarı çıkarması ve buralarda tarihi eser araştırması yapmasının yasak olduğu bilgisine yer verilmişti.