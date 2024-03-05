Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeriada bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeriada bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü

        İsrail askerlerinin başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırıları devam ediyor. İsrailli güçler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Huvvara beldesi yakınında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açarak öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 23:13 Güncelleme: 05.03.2024 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail güçleri 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Huvvara beldesi yakınında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açarak öldürdü.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistin beldesi Huvvara yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, öldürülen Filistinli tarafından bıçaklanan İsrail vatandaşı bir Yahudi yerleşimci omzundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri "bilinci açık" yaralıya müdahale etti.

        İsrail ordusundan yapılan ikinci açıklamada ise bıçaklı saldırıda yaralanan kişinin yerleşimci değil, ordu mensubu bir asker olduğu ifade edildi.

        REKLAM

        Açıklamada, bıçaklı saldırıda ağır yaralandığı belirtilen askerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve ailesinin bilgilendirildiği belirtildi.

        Öldürülen Filistinlinin Nablus yakınlarındaki Urif köyünden 16 yaşında bir çocuk olduğu aktarıldı.

        Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin ateş açtığı Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından yoğun bir baskı ve şiddet dalgası yaşanıyor. İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Filistin beldelerine askeri baskınlar düzenliyor, Filistinlileri gözaltına alıyor.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 422 Filistinli hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #isra
        #Batı Şeria
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası
        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Almanya'dan 'dinleme' açıklaması
        Almanya'dan 'dinleme' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çatıya çıkıp etrafa ateşe açan kişi yakalandı
        Çatıya çıkıp etrafa ateşe açan kişi yakalandı
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Bakan Şimşek: Kadınların iş hayatına katılmasının her türlü arkasındayız
        Bakan Şimşek: Kadınların iş hayatına katılmasının her türlü arkasındayız
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!