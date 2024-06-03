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        Haberler Dünya İsrail, ateşkes için müzakere heyeti göndermeden önce arabulucuların cevabını bekleyecek | Dış Haberler

        İsrail, ateşkes için müzakere heyeti göndermeden önce arabulucuların cevabını bekleyecek

        İsrail'in, Gazze'de ateşkes için müzakere heyeti göndermeden önce arabulucuların cevabını beklemeye karar verdiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:00
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        İsrail arabulucuların cevabını bekliyor
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        İsrail devlet televizyonu KAN, Savaş Kabinesinin dün, arabulucularla temasları sürdürmek için müzakere heyetini (Kahire ya da Doha'ya) gönderme konusunu ele aldığını kaydetti.

        İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, kabinenin, önce arabuluculardan olumlu bir yanıt gelmesini beklemeye ve sonrasında heyet göndermeye karar verdiği aktarıldı.

        HAMAS-İSRAİL MÜZAKERELERİ

        Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin yeniden canlandırılması için 24 Mayıs'ta Paris'te görüşmüştü.

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        İsrail devlet televizyonu KAN'da 28 Mayıs'ta yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin, Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik teklifini Mısır ve Katarlı arabuluculara ilettiği bildirilmişti.

        Hamas, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinli grupların, Filistin halkına karşı soykırım devam ederken İsrail'le müzakereyi kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

        YUNANİSTAN'DAN DESTEK

        Yunanistan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna duyurulan Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin teklifini desteklediğini bildirdi.

        Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan, (ABD Başkanı) Biden'ın, ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımın engellenmeden ulaştırılması, İsrail Savunma Kuvvetlerinin çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik yol haritasını destekliyor. İnsani trajedi hemen sona ermeli." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, uluslararası toplumun, Orta Doğu'da kalıcı bir barış perspektifine odaklanması gerektiği vurgulandı.

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        #israil
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