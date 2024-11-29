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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, ateşkesi 25 kez ihlal etti | Dış Haberler

        İsrail, ateşkesi 25 kez ihlal etti

        İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir füze rampasının hedef alındığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:09 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:09
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        İsrail, ateşkesi 25 kez ihlal etti
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        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Az önce, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir mobil füze rampasında hareketlilik gözlendi. Hava kuvvetlerine bağlı bir savaş uçağının hava saldırısı sayesinde söz konusu tehdit bertaraf edildi." ifadesi kullanıldı.

        Hizbullah'tan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

        İSRAİL, ATEŞKESİ 25 KEZ İHLAL ETTİ

        Öte yandan İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını birçok defa ihlal ettiği belirtildi.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu 7'si bugün olmak üzere ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana anlaşmayı 25 kez ihlal etti.

        Haberde, İsrail ordusunun, ateşkese rağmen akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki birçok beldeye hava saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

        Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadeleri yer almıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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