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        Haberler Dünya İsrail, ateşkesi tekrar ihlal ederek Gazze'de bazı bölgeleri bombaladı | Dış Haberler

        İsrail, ateşkesi tekrar ihlal ederek Gazze'de bazı bölgeleri bombaladı

        Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'de ilan edilen ateşkesi ihlal ederek, Gazze'nin merkez ve güney kesimlerine saldırı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:17
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        İsrail ateşkesi ihlal etti
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        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sahil yolu er-Raşid Caddesi ile merkez ve güney kesimlerine saldırı düzenleyerek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını tekrar ihlal etti.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA), Raşid Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın yakınına iki füze saldırısı düzenledi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

        Saldırı, bölgede yaya veya basit ilkel araçlarla evlerine dönen Filistinliler arasında panik ve korkuya neden oldu.

        İsrail ordusu ayrıca; Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı doğusundaki Filistinlilerin evlerine yönelik ateş açtı. Salahaddin Caddesi ekseninde konuşlanan İsrail güçleri de güneydeki Refah kentine yoğun ateş açtı.

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        Saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olup olmadığını ilişkin henüz bilgi verilmedi.

        İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam uyduğunu iddia ediyor.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'te, Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 487 Filistinli öldü, 111 bin 588 kişi yaralandı.

        Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

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