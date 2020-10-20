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İsrail-BAE ortaklığında "Abraham Kalkınma Fonu" kuruldu

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ortaklığıyla çeşitli alanlarda yatırımlar yapmak amacıyla Abraham Kalkınma Fonu kuruldu.

İsrail-BAE ortaklığında
AA

BAE'den İsrail'e yapılan ilk resmi üst düzey ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki anlaşmalar için düzenlenen imza töreninde konuşan ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu CEO’su Adam Bonner, İsrail ile BAE ortaklığında kurulan Abraham Kalkınma Fonu'nun merkezinin Kudüs'te olacağını söyledi.

Üç milyar dolar sermayeli Fon'un, Orta Doğu bölgesi ve Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerinde bazı yatırımları hayata geçirme hedefi bulunduğunu aktaran Bonner, Fon'a yatırım yapmak isteyen uluslararası ortakları da memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Bonner, Kalkınma Fonu'nun ayrıca, bölge ülkelerinde yaşayan Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar için yeni iş fırsatları oluşturacak projeleri uygulamaya koymayı amaçladığını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı konuşmada, Fon'un, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yatırımın geleceğini değiştireceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in de aralarında bulunduğu bazı ABD'li yetkililer bugün, Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın öncülük ettiği BAE heyetiyle aynı uçakla BAE'den İsrail'e gelmişti.

İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından BAE'den İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyarette, iki ülke arasında vize muafiyeti, havacılık, ekonomik iş birliği ve yatırımların korunması olmak üzere toplam 4 anlaşma imzalandı.

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