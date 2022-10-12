İsrail: Bu anlaşma Hizbullah'la çatışmayı önlüyor 0:00 / 0:00

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İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan ile uzlaştıkları deniz sınırının çizilmesine ilişkin anlaşmanın ülkesi, güvenliği ve ekonomisi için "büyük bir başarı" olduğunu belirtti.

Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in Lübnan ile ABD'nin arabuluculuğunda uzlaştığı deniz sınırının çizilmesine ilişkin anlaşma hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.

Lübnan ile süren karmaşık müzakerelerin ardından bu anlaşmanın sağlandığını aktaran Lapid, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sürece katkısından dolayı teşekkür etti.

Lapid, güvenlik kabinesinin ve ardından da hükümetin anlaşmayı büyük çoğunlukla onayladığını vurgulayarak, "Bu anlaşma İsrail, ekonomisi ve güvenliği için büyük bir başarı." dedi.

Ordunun ve güvenlik otoritelerinin mevcut anlaşmanın İsrail'in deniz güvenliğini sağladığını hükümet üyelerine aktardığını paylaşan Lapid, "Bu anlaşma Hizbullah ile bir askeri çatışmayı önlüyor. İsrail Hizbullah'tan korkmuyor. İsrail ordusu, herhangi bir terör örgütünden daha güçlü, savaşa girsek onlara ağır bir darbe indiririz. Buna rağmen, savaşı önlemenin yolu varsa, bu sağduyulu bir hükümetin görevi." diye konuştu.

Lapid, Kariş doğal gaz sahasının İsrail'in egemenlik alanında bulunduğunu, "anlaşma olsun ya da olmasın" burayı çalıştırmak için tehditlere boyun eğmeyeceklerini, vakit kaybetmeyeceklerini ve bunu Lübnan makamlarına ilettiklerini dile getirdi.

Lübnan ile uzlaşılan anlaşmanın İsrail'e enerji güvenliği sağlayacağını değerlendiren Lapid, ülkesinin Lübnan'ın çalıştıracağı Kana doğal gaz sahasının gelirinden yüzde 17 pay alacağını aktardı.

Lapid, ABD'nin arabuluculuğundaki anlaşma sonucunda bu sahadan elde edilen gelirlerin Hizbullah'a gitmemesinin sağlanacağı konusunda teminat aldıklarını vurguladı.

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Lapid, İsrail hükümetinin anlaşmayı Meclis'e gönderdiğini, 14 gün boyunca anlaşmanın Meclis'te görüşüleceğini, genel kurula sunulamayacak istihbaratla ilgili unsurların Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesinde görüşüleceğini anlattı.

Ana muhalefetteki Likud Partisi'nin Lideri Binyamin Netanyahu'yu anlaşma konusunda bilgilendirmek üzere görüşmeye davet ettiğini belirten İsrail Başbakanı, tüm muhalefet partisi liderlerini anlaşmayı açıklamak üzere görüşmeye çağıracaklarını aktardı.

Lapid, anlaşmanın güvenlik otoritelerinin onayıyla imzalandığına işaret etti.

ABD, uluslararası toplumun bu süreci övdüğünü ve anlaşmanın "savaş yerine İsrail halkına milyarlarca dolar gelir ve enerji güvenliğini getirdiğini" değerlendiren Lapid, anlaşma kamuoyuna sunulduğunda "İsrail açısından nasıl tarihi bir başarı olduğunu" ve "hakkında siyasi amaçlarla nasıl yanlış bir propaganda yürütüldüğünü herkesin göreceğini" savundu.

Basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Gantz da, İsrail'in kuzeyindeki "İran tarafından desteklenen Hizbullah" tehdidine karşı güvenlik birimlerinin nöbetine devam edeceğini belirterek, İran'ın ülkenin kuzeyinde ve güneyinde yerleşmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Anlaşmanın "adil ve önemli" olduğunu, İsrail'in "derin güvenlik çıkarlarına" hizmet ettiğini vurgulayan Gantz, "Anlaşma, sahil şeridi yakınındaki bölgede İsrail'in sürekli hareket özgürlüğünü garanti altına alıyor. Bu anlaşma, deniz ve İsrail'in stratejik varlıklarına ilişkin yeni bir güvenlik dengesi kuruyor ve İran'ın bölgedeki etkisini azaltma potansiyeline sahip. Şunun altını çizmek isterim güvenliğimiz için önem arzeden bir milimetreden vazgeçmedik." diye konuştu.

Gantz, anlaşmanın sadece güvenlik değil ekonomik açıdan da fayda getirdiğini dile getirerek Lübnan halkı için de olumlu bir gelişme olduğunu ve bölge istikrarına katkı sağlayacağı değerlendirmesini yaptı.

Anlaşmanın hazırlandığı sürecin "seçimlerden önce olmasının en istenen vakit olmadığına" işaret eden Gantz, "kapanabilecek bir fırsat penceresi bulunduğunu", bu nedenle bunu kabul etmenin "gerekli ve doğru seçenek olduğunu" aktardı.

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesi ve sonrasında hükümet, Lübnan ile deniz sınırının çizilmesine ilişkin uzlaşma sağlanan anlaşmanın "prensiplerini" bugün oy çoğunluğuyla kabul etmişti.

Başbakanı Lapid, salı günü, Lübnan’la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.