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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: ABD'yle anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmedi | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu: ABD'yle anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmedi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'yle silah sevkiyatına dair yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu, "Anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmediğinde, İsrail Başbakanı'nın askerlerin ihtiyacı olanı getirmek için açıkça konuşması gerektiğini" savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:34
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        'ABD'yle anlaşmazlıklar haftalardır çözülmedi'
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile silah sevkiyatı konusunda yaşanan “anlaşmazlıkların haftalardır kapalı odalarda çözülmediğini” söyledi.

        Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, Washington’da temaslarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ABD ile anlaşmazlıklara dair açıklamasına tepki gösterdi.

        Netanyahu, “(ABD ile) anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmediğinde, İsrail Başbakanının askerlerin ihtiyacı olanı getirmek için açıkça konuşması gerektiğini” savundu.

        İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinin başında yaptığı açıklamalarına yer verilmişti.

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        Gallant’ın, “ABD halkını aileleri olarak gördükleri, anlaşmazlıklar ortaya çıkabileceğini ancak her ailede olduğu gibi bunu ev içinde tartıştıklarını” ileri sürdüğü belirtilmişti. Açıklamaya göre, Gallant ayrıca, ABD ile anlaşmazlıkları “kapalı odalarda çözdüklerini” öne sürmüştü.

        Netanyahu, 18 Haziran’da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, ertesi günkü hükümet toplantısında ise ABD’nin silah yardımlarında “çarpıcı bir düşüş” olduğunu savunmuştu.

        Netanyahu ayrıca, ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini” iddia etmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu’nun “ABD’nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu” yönündeki açıklamasını reddederek, "bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını" belirtmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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