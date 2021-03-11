İsrail Başbakanı Netanyahu, doğal gaz konusunda Türkiye ile görüştüklerini söyledi

AA

İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak milletvekili seçimleri öncesi partisi Likud'un, Türkiye asıllı Yahudilerin büyük çoğunluğunun yaşadığı Bat Yam kentinde düzenlediği seçim kampanyası programına katılan Netanyahu, burada kendi partisinden olan bakanların tanıtımını da içeren bir konuşma yaptı.

Çevreyi Koruma Bakanı Gila Gamiel, kendi ismi zikredildiğinde Netanyahu'ya, "Gaz konusunda neler oluyor?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Netanyahu, "Gaza doğru ilerliyoruz. Mısır'la konuşuyoruz, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) ile konuşuyoruz. Yunanistan ile konuşuyoruz. Tüm ülkelerle konuşuyoruz. Hatta Türkiye ile de konuşuyoruz ve bu iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de 9 Mart Salı günü Rum basınına verdiği röportajda, ülkesinin Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu söylemişti.