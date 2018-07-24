İsrail Başbakanı Netanyahu: Erdoğan Suriyelileri ve Kürtleri katlediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Suriyelileri ve Kürtleri katletmekle' suçladı.

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu'yla ilgili olarak "Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki, en Siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır" demişti.

Netanyahu da Erdoğan'a "Erdoğan Suriyelileri ve Kürtleri katlediyor ve binlerce vatandaşını hapse atıyor. Bu büyük demokratın Yahudi Ulus Devlet Kanunu'na eleştirisi bizim için iltifattır" yanıtını verdi.

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