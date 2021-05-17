Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey İsrailli yetkililerle durum değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getirerek, "Tüm İsrail sakinlerine barış ve güvenlik sağlamak için gereken şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

BM'DEN ÇARPICI FİLİSTİN BİLANÇOSU

Filistin'deki insanlık dramı devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları nedeniyle 38 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini, saldırılarda 41 okulun da zarar gördüğünü bildirdi.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 38 bini geçtiğini belirten BM görevlisi Dujarric, evlerinin yıkılması sonucu ise 2 bin 500'den fazla kişinin evsiz kaldığına, 41 okulun ise saldırılarda zarar gördüğüne dikkati çekti.

Elektriğe erişimin günlük 6 ila 8 saate kadar düştüğünü ve bu durumun sağlık hizmetlerini de etkilediğini ifade eden Dujarric, İsrail ve Filistinli gruplara BM ve diğer insani yardım örgütlerinin gıda ve yakıt yardımlarını ulaştırmasına müsaade etmeleri çağrısında bulundu.

ABD'DE DEMOKRATLAR İÇİNDEKİ BÖLÜNME SÜRÜYOR

ABD'de 28 Senatör, Filistin ve İsrail'de daha fazla can kaybının önlenmesi için bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor.

Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert dille eleştiriyor.