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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de kaldığı otele "Tutuklayın" yazısı yansıtıldı | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de kaldığı otele "Tutuklayın" yazısı yansıtıldı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek üzere geldiği Washington'da kaldığı otele lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı yansıtıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 09:42 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:42
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        Netanyahu'nun oteline "Tutuklayın" yazısı yansıtıldı
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        Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek için geldiği Washington'da otelinin önünde yüzlerce gösterici Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için toplandı. Polis de otel önünde konuşlandı. Bazı göstericiler Filistin bayrakları salladı.

        Göstericiler, binaya yansıttıkları lazerle "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın." çağrısında bulundu.

        Netanyahu, bugün Kongreye hitap edecek.

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