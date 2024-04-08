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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendi

        İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendi

        7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarına sürdüren İsrail, Refah'a saldırı planını 9 Şubat'tan beri hazırlıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası uyarılara rağmen hazırlanan saldırının tarihinin belirlendiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 22:11 Güncelleme: 08.04.2024 - 23:02
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        Refah'a saldırmak için gün sayıyorlar
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin saldırılarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah’a kara saldırısı için tarih belirlendiğini belirtti.

        X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasını ve “Hamas’a karşı zaferi” amaçladıklarını söyleyen Netanyahu, bunun için Refah'a saldırının gerekli olduğunu iddia etti.

        İsrail Başbakanı, saldırılardan kaçarak yerinden edilen yüz binlerce kişinin sığındığı Refah’a kara saldırısına ilişkin, “Bu olacak, bir tarih var.” ifadelerine yer verdi.

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        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti.

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        REFAH'IN NÜFUSU 4 KATINDAN FAZLA ARTTI

        Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

        Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

        Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

        İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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