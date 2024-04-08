İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin saldırılarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah’a kara saldırısı için tarih belirlendiğini belirtti.

X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasını ve “Hamas’a karşı zaferi” amaçladıklarını söyleyen Netanyahu, bunun için Refah'a saldırının gerekli olduğunu iddia etti.

İsrail Başbakanı, saldırılardan kaçarak yerinden edilen yüz binlerce kişinin sığındığı Refah’a kara saldırısına ilişkin, “Bu olacak, bir tarih var.” ifadelerine yer verdi.

Fidan'dan İsrail'e tedbir açıklaması Haberi Görüntüle İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti. REKLAM REFAH'IN NÜFUSU 4 KATINDAN FAZLA ARTTI Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.