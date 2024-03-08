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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah'a karadan girilmemesinin "savaşın kaybedilmesi" anlamına geldiğini söyledi

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah'a karadan girilmemesinin "savaşın kaybedilmesi" anlamına geldiğini söyledi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail Başbakanı Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine karadan saldırı yapılmamasının "savaşın kaybedilmesi" anlamına geldiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 07:30 Güncelleme: 08.03.2024 - 07:30
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        Netanyahu'dan Refah'a saldırı açıklaması
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine karadan saldırı yapılmamasının "savaşın kaybedilmesi" anlamına geldiğini belirtti.

        İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Netanyahu, katıldığı bir askeri mezuniyet töreninde, Gazze'de 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara işgaline ilişkin konuştu.

        Refah kentine karadan saldırının gerçekleşeceğini ifade eden Netanyahu, İsrail ordusunun "Hamas'ın son kalesi" Refah da dahil Gazze'nin tüm bölgelerinde faaliyet göstereceğini söyledi.

        Netanyahu, Refah kentine işaret ederek, "Bizden oraya hareket etmememizi isteyenler savaşı kaybetmemizi söylüyor. Bu gerçekleşmeyecek." dedi.

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        Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak Savaş Kabinesi'ne sunmasını istemişti.

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        İsrail ordusunun, 26 Şubat'ta, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Refah'ın tahliyesi" ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sunduğu bildirilmişti.

        İsrail'in Kanal 13 televizyonunda bugün yayınlanan haberde, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın, Washington'da ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ele alınan konulara ilişkin bilgi verilmişti.

        Gantz'ın yetkililere, İsrail'in, Refah'tan vazgeçemeyeceğini ve bu adımın gerekli olduğunu açıkça ifade ettiği kaydedilmişti.

        YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI REFAH

        Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

        Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

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        Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

        İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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