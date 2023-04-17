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İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi

İsrail'de geniş çaplı protestolara neden olan tartışmalı yargı reformunu savunan Başbakan Binyamin Netanyahu, bir "mola vererek" karşıt görüşler arasında denge kurmaya çalıştığını belirtti.

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  • İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi

    NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında konuşan Netanyahu, "her demokrasi gibi İsrail'de de uzlaşı konusunda zorluklar olabildiğini" belirtti.

     

     
  • İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi

    Netanyahu, ülkesinde geniş çaplı protestolara neden olan tartışmalı yargı reformunu savundu ve bir mola vererek, "karşıt görüşler arasında denge kurmaya" çalıştığını kaydetti.

     

     
  • İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi

    İsrail demokrasisinin güçlü olduğunu savunan Netanyahu, diğer yandan ülkesinin siyaseten "bölünmüş bir ülke" olduğunu kabul etti.

     

    Netanyahu, yargı reformunun kendisine yöneltilen suçlama ve davaları etkilemeyeceğini kaydetti.

     

     
  • İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi

    ABD Başkanı Joe Biden'ın yargı reformuyla ilgili endişelerinin iki ülke ilişkilerine etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili soruya Netanyahu, "Hayır." yanıtını verdi ve Biden'ın İsrail'in büyük bir dostu olduğunu ve "arkadaşlar arasında anlaşmazlıklar olabileceğini" ifade etti.
  • İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi

    Netanyahu, ABD'nin İsrail'in vazgeçilmez ve açık ara en iyi müttefiki olduğunu düşündüğünü belirterek, "Karşılıklı işbirliğimiz birçok Amerikalı ve İsraillinin hayatını kurtarıyor." dedi.

     

     
  • İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi

    ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

    İsraililer, yargı düzenlemesine karşı düzenledikleri protestolara 15 haftadır devam ediyor.
    İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.
    Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.
  • İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi

    Ancak hükümetin, ertelediği düzenlemeyi mayıs başında yine Meclis’e getirmesi bekleniyor. 

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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