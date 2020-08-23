İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı binlerce kişi Kudüs'te gösteri yaptı

Kudüs'te binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı protesto gösterisi yaptı.

Yolsuzluk iddiaları ve hükümetin koronavirüs salgınındaki tutumuna karşı protestocular iki aydır her hafta sonu gösteri yapıyor.

Başbakanlık rezidansı önünde yürüyen göstericiler, Netanyahu'nun istifasını istedi.

Reuters haber ajansı, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada bir polisin yaralandığını, yedi protestocunun da gözaltına alındığını duyurdu.

Haaretz gazetesi gösteriye 10 bin kişinin katıldığını, 33 kişinin gözaltına alındığını ve polisin göstericileri zorla dağıtmaya çalıştığını yazdı.

Ülkede koronavirürs vakaları artarken, Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle salgın sorunuyla yeterince ilgilenmemekle eleştiriliyor.

Netanyahu hakkındaki iddiaları reddediyor.

İsrail'de vaka sayısı 100 bini aştı

9 milyon nüfuslu İsrail'de koronavirüs vaka sayısı Cuma günü 100 bini aştı, Covid-19 kaynaklı can kaybı 809'a ulaştı.

Ekonomik resesyon yaşanan ülkede işsizlik oranı da yüzde 20'yi aştı.

Netanyahu, göstericileri demokrasiyi ayaklar altına almakla, İsrail medyasını da onları teşvik etmekle suçladı.

Başbakan, İsrail ekonomisinin, küresel salgından etkilenen birçok gelişmiş ülkeden çok daha iyi konumda olduğunu iddia etti.

İsrail hükümetinin 25 Ağustos'a dek bütçeyi parlamentodan geçirememesi halinde seçimlere gidileceği belirtiliyor.