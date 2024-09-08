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        Haberler Dünya İsrail basını: ABD, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması için yeni bir teklif sunacak | Dış Haberler

        İsrail basını: ABD, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması için yeni bir teklif sunacak

        İsrail basını, ABD'nin İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası anlaşmasına varılması konusunda iyimser olmadığını ancak bu konuda yeni bir öneri sunacağını iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 01:21 Güncelleme: 08.09.2024 - 01:21
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        'ABD esir takas için yeni teklif sunacak'
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin, esir takası konusunda iyimser olmamasına rağmen Tel Aviv ile ara buluculara sunmak üzere yeni bir öneri üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

        ABD yönetiminin "son fırsat önerisi" olarak nitelendirdiği yeni önerinin, bugün ya da ilerleyen günlerde taraflara sunulacağı belirtildi.

        ABD'nin yeni önerisinin, başta Philadelphi Koridoru olmak üzere İsrail ile Hamas arasında anlaşmazlık olan tüm konuları içerdiği ifade edildi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

        İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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