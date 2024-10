İsrail basını, İran saldırısında vurulduğu bildirilen Nevatim Hava Üssünün uydu görüntülerine yer verdi

The Times of Israel ve Yedioth Ahronot gazeteleri, Associated Press’in (AP) servis ettiği Nevatim Hava Üssü'ndeki tahribatı ortaya koyan uydu görüntülerine haberlerinde yer verdi.

Haberlere göre, İsrail'in en önemli askeri hava üslerinden biri olan Nevatim Üssü'nün uydu görüntülerinde saldırı nedeniyle pist yakınındaki uçak hangarının çatısı hasar aldı.

Nevatim Üssü'ndeki hangarın çatısından etrafa yayılmış moloz parçaları görüldü.

İsrail ordusundan uydu görüntülerine ilişkin henüz yorum yapılmadı.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamayla bazı hava üslerinin vurulduğunu kabul ederken, hava kuvvetlerinin "kabiliyetlerine" zarar gelmediğini iddia etmişti.

Açıklamada, füze saldırısının üslerdeki ofis binaları ve bakım alanlarında tahribat yarattığı öne sürülürken, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), mühimmat ya da kritik altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmediği ileri sürülmüştü. İran Devrim Muhafızları Ordusunun füzelerle İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını duyuran İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F-35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı." açıklamasında bulunmuştu.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti. İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.