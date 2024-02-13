İsrail basını, Kahire'deki "Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin" sona erdiğini duyurdu

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) oluşan İsrail heyeti ile Katar, Mısır ve ABD istihbarat direktörleriyle Hamas'tan yetkililerin katıldığı müzakereler tamamlandı.

Haberde, İsrailli heyetin Mısır'ın başkenti Kahire'den ülkelerine döndüğü kaydedildi.

İsrail'in çatışmalara geçici bir ara verilmesi ısrarına karşı Hamas'ın "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırdığı kalıcı ateşkes talebinde bir değişiklik olmadığı" belirtildi.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

Dörtlü Görüşme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması çabalarını görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile CIA Direktörü Burns'u başkent Kahire'de ayrı ayrı kabul etti.

Sisi'nin Al Sani'yi kabulünde Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve sivillerin kötüleşen koşullardan korunmasına yönelik çabalar gözden geçirildi.

Görüşmede iki taraf, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta saldırıların artmasının aşırı tehlikeli olduğunu vurgulayarak, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi daha da kötüleştirme risklerinin gölgesinde bu tür icraatların vahim sonuçları olacağı konusunda uyardı.

İki taraf ayrıca çatışma çemberinin genişlemesini ve bölgedeki gerilim faktörlerinin artmasını önlemek için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sisi'nin CIA Direktörü Burns'u kabulünde ise Mısır-Amerikan stratejik ortaklığının güçlü olduğu vurgulandı.

Mevcut durumdaki gelişmelerin gözden geçirildiği görüşmede, ateşkes hedeflerine ulaşılması, sivillerin korunması ve iki devletli çözümün etkinleştirilmesi amacıyla bölgede güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine yönelik çabaları artıracak şekilde yoğun istişare ve koordinasyonun devam edeceği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın selamlarını Sisi'ye ileten CIA Direktörü Burns, Biden'ın, Mısır'ın Gazze Şeridi'nde sükunet sürecinin ilerletilmesi, esir takası ve krizin başlangıcından bu yana Gazze'ye insani yardım getirilmesindeki rolünü takdir ettiğini belirtti.