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        Haberler Dünya İsrail basını: Netanyahu ile Biden, Tel Aviv'in İran'a olası saldırı planında mutabakata yakın | Dış Haberler

        İsrail basını: Netanyahu ile Biden, Tel Aviv'in İran'a olası saldırı planında mutabakata yakın

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda mutabakata yakın oldukları iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 00:36 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:36
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        Walla haber sitesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a olası misillemesinin ele alındığını yazdı.

        Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu ile Biden arasındaki görüşmede İsrail'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda Washington ile Tel Aviv arasındaki fikir ayrılığının "büyük oranda giderildiği" ileri sürüldü.

        Fikir ayrılıkları büyük oranda giderilse de İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington yönetiminin istediğinden "biraz daha agresif olduğu" savunuldu.

        Haberde ayrıca dün akşam toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a saldırının zamanlamasını belirleme yetkisini vermesinin beklendiği belirtildi.

        İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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