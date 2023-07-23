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        Haberler Dünya İsrail basını: Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

        İsrail basını: Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalp ameliyatı olduğu ve kalbine pil takıldığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun Türkiye ve Güney Kıbrıs ziyaretlerinin ertelendiği bildirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:18
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        İsrail basını: Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pazar gecesi kalp ameliyatı olduğu, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak ve protestolara yol açan yasa tasarısının yarın oylanacağı İsrail Meclisindeki oturuma katılmasının planlandığı bildirildi.

        İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun Türkiye ve Güney Kıbrıs ziyaretlerinin ertelendiği bildirildi.

        İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi. Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.

        Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

        İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Binyamin Netanyahu
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