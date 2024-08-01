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        Haberler Dünya İsrail basını: Tel Aviv güçlü bir karşılığa hazırlanıyor | Dış Haberler

        İsrail basını: Tel Aviv güçlü bir karşılığa hazırlanıyor

        İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenlenmesinin ardından "güçlü bir karşılık beklediği" bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 01:42 Güncelleme: 01.08.2024 - 01:42
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        'Tel Aviv güçlü bir karşılığa hazırlanıyor'
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        Yediot Ahranot'a konuşan üst düzey İsrailli yetkili, "kesinlikle güçlü bir karşılığa hazırlandıklarını, saldırı durumunda ABD'nin başını çektiği uluslararası toplumun sahne arkasından bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için çalıştığını" aktardı.

        ABD'nin herhangi bir saldırı durumunda İsrail'i destekleyeceğine işaret eden yetkili, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Beyrut'u ziyaret edeceğini iletti.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göreyse, İsrail İran, Lübnan ve hatta Yemen'den de gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendiriyor.

        İsrail'in "sürpriz bir saldırı olasılığını" da değerlendirdiği ve tüm sahasında "yüksek alarm seviyesinde" olduğu belirtildi.

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        Tel Aviv ve Washington'ın görüşme trafiğinin hızlandığı, İran'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD'nin Orta Doğu'daki üsleriyle İsrail'i erken uyarabileceği aktarıldı.

        Olası "balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla" çok yönlü düzenlenecek kapsamlı bir saldırı durumunda İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsini devreye sokmaya hazırlandığı paylaşıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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