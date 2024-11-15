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        Haberler Dünya İsrail basını: Trump, Tel Aviv'e silah transferine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırma sözü verdi | Dış Haberler

        İsrail basını: Trump, Tel Aviv'e silah transferine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırma sözü verdi

        İsrail televizyonundaki habere göre, ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 07:36 Güncelleme: 15.11.2024 - 07:36
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        İsrail basınında Trump iddiası: "Söz verdi"
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başladığı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği belirtildi.

        İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin Tel Aviv'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.

        Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.

        ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü.

        Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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        #Donald Trump
        #israil
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