İsrail basını: Trump, Tel Aviv'e silah transferine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırma sözü verdi İsrail televizyonundaki habere göre, ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdi

Anadolu Ajansı Giriş: 15.11.2024 - 07:36 Güncelleme: 15.11.2024 - 07:36 facebook

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