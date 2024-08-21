İsrail basını yazdı: Han Yunus'taki İsrailli esirler İsrail saldırısında öldü

İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, "Han Yunus kentinde cesetleri bulunan 6 İsrailli esirin ölüm sebebine ilişkin ön değerlendirme, esirlerin tutuldukları tünelde İsrail ordusunun saldırısı sonucu çıkan yangında gazdan boğularak öldüklerini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

İsrailli esirlerin yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir saldırı sırasında hayatlarını kaybettiğine dikkat çekilen haberde, bölgede bulunan bulguların bu değerlendirmeyi güçlendirdiği ve adli tıp kurumu incelemesinin devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun esirlerin bulunduğu tünelin yakınındaki bir noktayı hedef aldığı ve saldırı sonucu meydana gelen yangından çıkan dumanın tünele dolduğu kaydedildi.