Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail basını yazdı: Han Yunus'taki İsrailli esirler İsrail saldırısında öldü | Dış Haberler

        İsrail basını yazdı: Han Yunus'taki İsrailli esirler İsrail saldırısında öldü

        İsrail basını, dün Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde cesetleri bulunan 6 İsrailli esirin, İsrail ordusunun saldırısı sonucu çıkan yangında tünele dolan gazdan boğularak öldüğünü yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 02:57 Güncelleme: 21.08.2024 - 03:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail basını yazdı: Han Yunus'taki İsrailli esirler İsrail saldırısında öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, "Han Yunus kentinde cesetleri bulunan 6 İsrailli esirin ölüm sebebine ilişkin ön değerlendirme, esirlerin tutuldukları tünelde İsrail ordusunun saldırısı sonucu çıkan yangında gazdan boğularak öldüklerini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

        İsrailli esirlerin yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir saldırı sırasında hayatlarını kaybettiğine dikkat çekilen haberde, bölgede bulunan bulguların bu değerlendirmeyi güçlendirdiği ve adli tıp kurumu incelemesinin devam ettiği belirtildi.

        İsrail ordusunun esirlerin bulunduğu tünelin yakınındaki bir noktayı hedef aldığı ve saldırı sonucu meydana gelen yangından çıkan dumanın tünele dolduğu kaydedildi.

        Tünelde İsrailli esirlere ait cesetlerin yanı sıra ellerinde kalaşnikof tipi tüfekler olan Hamas mensuplarına ait cesetlerin de bulunduğu, cesetlerde herhangi bir yaralanma izine rastlanmadığı aktarıldı.

        İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde bulunan 6 İsrailli esirin cenazelerinin İsrail'e getirildiğini açıklamıştı.

        AA'nın haberine göre, cenazesi getirilen İsrailli esirlerin Avraham Munder, Alexander Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger ve Nadav Popplewel olduğu duyurulmuştu.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Tabanca ile boynundan vurulan kişi öldü
        Tabanca ile boynundan vurulan kişi öldü
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü