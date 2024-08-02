İsrail basınına göre olası İran veya Hizbullah misillemesine karşı bakanlara uydu telefonu verildi

Yerel basında çıkan haberlerde, İran veya Hizbullah'ın muhtemel misillemesi nedeniyle İsrail'de iletişim ağlarında sorun yaşanmasından endişe edildiği kaydedildi.

Kabine üyelerine iletişimde sorun yaşamamaları için uydu telefonu dağıtıldığı ifade edildi.

Bazı bakanlıkların üst düzey personeline de uydu telefonu sağladığı aktarılan haberde, bu adamın tedbir amacıyla alındığı ve iletişim hatlarının zarar göreceğine ilişkin bir istihbarat olmadığı paylaşıldı.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda ölmüştü.