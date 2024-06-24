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        Haberler Dünya İsrail basınına göre, savaşın ilk 6 ayında 550 bin İsrailli ülkeyi terk etti | Dış Haberler

        İsrail basınına göre, savaşın ilk 6 ayında 550 bin İsrailli ülkeyi terk etti

        İsrail basınında yer alan habere göre, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından 550 bin İsrailli ülkeyi terk etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 07:32 Güncelleme: 24.06.2024 - 07:32
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        550 bin İsrailli ülkeyi terk etti
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        İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden sonraki ilk 6 ay içinde 550 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiği belirtildi.

        İbranice yayın yapan özel bir haber sitesinin Nüfus ve Göç İdaresinin verilerine dayandırdığı haberinde, yaklaşık 550 bin İsraillinin, savaşın ilk 6 ayında ülkeyi terk ettiği ve hala dönmediği belirtildi.

        Haberde, savaş nedeniyle ülkeden geçici olarak kaçma ya da dönmede zorluk çekme durumunun kalıcı göçe dönüştüğü kaydedildi.

        İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de saldırılarını sürdürürken, 8 Ekim'den bu yana da Lübnan sınırında Hizbullah'la çatışmaya devam ediyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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