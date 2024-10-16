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        Haberler Dünya İsrail basınına göre, Tel Aviv'in İran'a saldırısı 'an meselesi' ve hedef alınacak noktalar belirlendi | Dış Haberler

        İsrail basınına göre, Tel Aviv'in İran'a saldırısı 'an meselesi' ve hedef alınacak noktalar belirlendi

        İsrail'in Tahran'ın füze saldırısına vereceği karşılıkta İran'da hedef alacağı noktaları belirlediği ve misillemenin "an meselesi" olduğu aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:02
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        İsrail'in İran'a saldırısı 'an meselesi'
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        İsrail'in Kanal 12 televizyondaki haberde, İsrail ordusunun, İran'a verilecek karşılıkta hedef alınması planlanan noktalarının listesini Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a sunduğu belirtildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde ise Tel Aviv yönetiminin, İran'ın füze saldırısına verilecek karşılıkta hedef alınacak noktalara ilişkin kararını verdiği kaydedildi.

        KAN'a konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, "Hedefler açık. (Karşı saldırı) Şimdi an meselesi." ifadesini kullandı.

        Saldırı planı ABD ile paylaşıldı

        Haberde ayrıca İsrail yönetiminin İran'a saldırı planını genel hatlarıyla ABD ile paylaştığı ancak hangi noktaların hedefleneceğine ilişkin ise detay vermediği belirtildi.

        İsrailli bir kaynağın "hedeflerin son dakika değişebileceğini" söylediği aktarıldı.

        İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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