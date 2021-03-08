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İsrail: Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak edeceğiz

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Hanegbi, Golan Tepeleri için yapılan ilhakın aynısının Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için de uygulanacağını bildirdi.

İsrail: Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak edeceğiz
AA

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak edeceklerini söyledi.

Bakan Hanegbi, "i24" kanalına yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde en az yarım milyon İsrail vatandaşı Yahudi'nin yaşadığına işaret etti.

"Judea ve Samaria'nın (Talmudik Batı Şeria) bazı kısımlarını ilhak edeceğiz." diyen Hanegbi, Golan Tepeleri için yapılan ilhakın aynısının Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için de uygulanacağını ifade etti.

İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını gerçekleştireceğini vurgulayan Hanegbi, bu konuda herhangi bir tarih veya takvim belirtmedi.

Hanegbi ayrıca Arap ülkeleri ile İsrail arasında yaşanan normalleşme sürecine işaret ederek, Umman ve Suudi Arabistan ile de ilişkilerin resmiyete dökülmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyaları sırasında yaptıkları açıklamalarda, Arap-İsrail çatışmasını çözmek için "iki devletli çözüme" bağlı kalacaklarını ve Batı Şeria'da "ilhaka" karşı çıkacaklarını söylemişti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşası ve genişletme çalışmaları ile ilhak planı konusunda eski Başkan Donald Trump ve yönetiminden kayıtsız şartsız destek alıyordu.

DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA YARIM ASIRDIR İŞGAL ALTINDA

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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