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        Haberler Dünya İsrail, Beyrut Havalimanı kule frekanslarını hackledi ve İran'a ait uçağı vurmakla tehdit etti | Dış Haberler

        İsrail, Beyrut Havalimanı kule frekanslarını hackledi ve İran'a ait uçağı vurmakla tehdit etti

        İsrail'in Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait uçağı vurmakla tehdit ettiği bildirildi. İsrail, İran uçağının Beyrut'a inmesi halinde 'güç kullanacağını' bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:04
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        İsrail'den İran uçağına 'vurma' tehdidi
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        İsrail, Lübnan'ı İran uçağının Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na inmesi durumunda vuracağına dair uyardı.

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        Bunun üzerine Lübnan Ulaştırma Bakanlığı, İran uçağının Lübnan hava sahasına girmemesi konusunda uyardı.

        Lübnan Ulaştırma Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise İsrail ordusunun, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Hizbullah'a silah tedarikinin sağlandığı yönündeki iddialarını yalanladı.

        Lübnan ordusunun, askeri uçakların Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nı kullanabilmesine onay veren tek makam olduğunun altını çizen Lübnanlı yetkili, İsrail ordusunun havalimanının kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait uçağı iniş yapması halinde vurmakla tehdit ettiğini kaydetti.

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        Yetkili, bunun üzerine İran yolcu uçağına Lübnan hava sahasına girmeden geri dönmesi talimatı verdiklerini belirtti.

        İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

        Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

        Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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